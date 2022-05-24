الباروني: حفتر وصالح يسعيان بكل الطرق إلى فرض سياسة الأمر الواقع

ليبيا – زعم عميد كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني أن طرف حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب يسعى برهانه بكل الطرق لفرض سياسة الواقع بقفل الموانئ النفطية ومنع تصدير النفط، حتى يجبر الطرف الآخر بالقبول بحكومة فتحي باشاآغا.

الباروني وفي تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني قال: “إن الإقفالات كبّدت البلاد خسائر كبيرة، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصادي الليبي والمعيشي للمواطن الليبي في السابق والحاضر”.

واختتم مزاعمه بالقول : “إن هذه الأحداث لم تأتِ عبثًا بل تنفيذًا لرغبات روسيا بعد أن دخلت بقوة للمشهد السياسي الليبي سواء بالقوة العسكرية أو السياسية المتمثلة في الفاغنر بدعمها لحفتر عسكريًا، وورقة سياسية بفرض سيف القذافي في الانتخابات الرئاسية لفرض إملاءاتها على حفتر وأتباعه من البرلمان، ناهيك عن أوامرها الأخيرة بإقفال الموانئ النفطية والحقول لخلق بلبلة عالمية للأمريكان والأوروبيين تزامنا مع حربها ضد أوكرانيا”.

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