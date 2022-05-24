وليامز تتابع خطط دمج عناصر التشكيلات المسلحة في سوق العمل

ناقشت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي الرضا، ملفات التعاون مع برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي جرى الاثنين، على هامش ورشة العمل المخصصة لوضع خطة لاستيعاب المقاتلين في مؤسسات الدولة التي تحتضنها مدينة طليطلة الإسبانية، على ضرورة التوجه قُدماً في دعم مؤسسات الدولة وإدماج الأفراد المنضوين بالتشكيلات المسلحة، في سوق العمل.

يُذكر أن ليبيا تشارك بوفد وزاري وعسكري في ورشة عمل حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في مدينة طليطلة بإسبانيا، والتي تهدف إلى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال والاستفادة منها.

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