رئيس لجنة «عودة الأمانة للشعب»: مستمرون في عملنا بشكل مستقل تماما عن الحكومة

أكد رئيس لجنة «عودة الأمانة للشعب» ” أشرف بلها ” أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها.

كما ذكر بلها ، أن هناك أربعة من أعضاء اللجنة التي تتكون من 19 عضوًا تقدما بطلب الانسحاب.

كما أوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى.

مشيرآ إلى أن وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء، كما أكد أن بينهم تباينا في وجهات النظر، ويظل ذلك أمرًا طبيعيا باعتبار أن اللجنة تمثل أطيافا مختلفة.

ولفت ” رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب ” إلى أن إدارة الاختلافات في وجهات النظر ليست بالأمر الهين.

ويذكر أنه في وقت سابق اليوم ، قد تقدم أربعة أعضاء وهم سامي الأطرش رئيس ما يعرف «المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، وفيروز النعاس، وعبدالرحمن قدوع، وعبدالحميد أحمد الكزة، باستقالة جماعية من «لجنة عودة الأمانة للشعب» اعتراضًا على سياسة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.