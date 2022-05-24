النائب العام يعلن تفاصيل هجمات إرهابية بمصراتة وتمنهنت والفقهاء بين 2017 و2019

رفعت نيابة العامة الليبية الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي هجمات مسلحة استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت وبلدة واحة الفقهاء، بين أعوام 2017 و2019.

وقال مكتب النائب العام بحسب بيان له، إن وكيل النيابة بالمكتب أنهى إجراءات التحقيق الابتدائي في واقعة انضمام سبعة متهمين إلى جماعة تنظيم داعش وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ ووحدة التراب الوطني؛ والسلم الاجتماعي؛ باعتماد المتهمين للعنف والعمل المسلح.

وأضاف البيان أن قيام الدليل الكافي على صحة ارتكاب المتهمين لأفعال كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب؛ وقتل الناس جُزافا ً، قاصدين بذلك الاعتداء على سلامة الدولة؛ وإثبات ارتكابهم لواقعة قتل أربعة أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة؛ والشروع في قتل ثـمانية وثلاثين مجنياً عليه.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات أسفر، عن صحة ارتكاب أحد المتهمين لواقعة قتل ثلاثة عشر مجنيا عليه؛ والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت؛ وواحة الفقهاء.

وقررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام، تضمنت الكيوف والأوصاف الواردة فيه بياناً لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بحسب البيان.

يذكر أن تنظيم داعش شن هجوما عن طريق انتحاريين أثناء محاكمة عدد من عناصره في 2017، مما أسفر عن قتلى وجرحى، كما قتل 13 شخصا في هجومين على منطقتي تمنهنت والفقهاء في 2018 و2019.

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