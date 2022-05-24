شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، التطورات في طرابلس، وعرضت شكل التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة بالعاصمة، منذ محاولة دخول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وما تبعها من توترات أمنية.

وتحدث العميد ناصر القايد الخبير العسكري والباحث السياسي إدريس أحميد، عن التطورات الأخيرة، وهل وصل المسار السياسي بين الحكومتين إلى طريق مسدود في ضوء توالي الإشارات إلى إمكانية الصدام المسلح؟

– شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا