شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، التطورات في طرابلس، وعرضت شكل التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة بالعاصمة، منذ محاولة دخول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وما تبعها من توترات أمنية.
وتحدث العميد ناصر القايد الخبير العسكري والباحث السياسي إدريس أحميد، عن التطورات الأخيرة، وهل وصل المسار السياسي بين الحكومتين إلى طريق مسدود في ضوء توالي الإشارات إلى إمكانية الصدام المسلح؟
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مساعٍ لعقد ملتقى سياسي شامل في طرابلس
إزاء ما سبق، علمت قناة «الوسط» عن مساعٍ لعقد اجتماع سُمي بملتقى الفعاليات السياسية، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وسياسيين ووزراء سابقين ومنظمات ونشطاء من المجتمع المدني وقادة من أجهزة عسكرية، ويسعى الملتقى لوضع تصور أو طرح مبادرة للخروج من المأزق الراهن، بين حكومتي باشاغا والدبيية.
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