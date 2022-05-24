العامة للكهرباء تطالب المواطنين بترشيد استهلاك الإنارة

طالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بترشيد استهلاك مصابيح الإنارة، في الوقت الذي تبذل فيه إدارة الشركة جهوداً مضاعفة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأضافت الشركة أن الاستخدام المفرط في استهلاك الطاقة الكهربائية أحد أسباب المشاكل التي تواجه الشركة، حيث تنتشر ظاهرة قيام أصحاب المحال التجارية بتشغيل عدد كبير من المصابيح داخل محالهم، تكفي حسب الشركة لتشغيل مئات المنازل، فيما يقوم البعض الآخر بتشغيل المصابيح والكشافات الخارجية على مدار 24 ساعة، وهو ما يثقل كاهل الشركة ويتسبب في إهدار الطاقة الكهربائية.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أكد الأحد أن دخول المشاريع الجديدة في غرب طرابلس، طبرق، ومصراتة، إلى الخدمة سيزيد الإنتاجية الى 7400 ميغاوات، وهو ما يعتبر أعلى توليد للشركة وسيساهم في تخفيف ساعات التقنين.

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