انطلاق معرض ومؤتمر للبناء والتشييد في بنغازي

أخبار ليبيا 24

افتتح اليوم الإثنين في بنغازي المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام في الساحة المقابلة لفندق تيبستي، بمشاركة شركات استثمارية متخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات.

وجرى افتتاح المعرض والمؤتمر، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصق بوجواري.

كما حضر الافتتاح مدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي والقنصل العام لجمهورية مصر العربية. وضباط من الجيش الليبي ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في البناء والتشييد.

ورحّب القطراني، في كلمته بوفود الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات المشاركة في المعرض. ووجه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحدث.

وأكد القطراني، أن مسيرة البناء والإعمار قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار، وهي الأولية الجادة للحكومة الليبية.

وقال القطراني، إن الحكومة ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء.

ويقام المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري. وتلتقي فيه كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الاستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار.