السفير القطري: نسعى إلى تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الاقتصاد والاستثمار

أجرى السفير القطري “خالد الدوسري”، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في مقره الرسمي بمدينة طرابلس؛ حيث اجتمع برئيس الاتحاد العام “محمد الرعيض” صحبة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وعقد السفير القطري، اجتماعاً موسعاً حضره نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال منهم، علي شلاك رئيس ديوان مجلس الوزراء، ومدير عام صندوق الإنماء ” م. ياسين الأبيض”، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية ” د.محمد وفاء”، ومدير معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط ” د الطاهر أبو الحسن “، ومستشار العلاقات الدولية “صحبة نخبة من رجال الأعمال والمختصين”.

ودار الاجتماع، حول تعزيز العلاقات الليبية القطرية خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمارات؛ ومناقشة القضايا التي تسهم في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ وصولاً إلى تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة.

كما تم التطرق إلى وضع الاستثمارات القطرية في ليبيا وسبل تنميتها في ظل التحديات القائمة.

ومن جانبه، شدد السفير القطري ، على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين، وضرورة تعزيزها في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يخدم صالح البلدين، مشيراً إلى استعداد الجانب القطري في هذا الشأن متى تهيأت ظروف الاستثمار والتعاون.

كما أكد استعداد بلاده على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

كما وجه دعوة إلى الحضور من الجانب الليبي لزيارة قطر صحبة نخبة من رجال الأعمال وتقديم خطط مقترحة للتعاون الاقتصادي.

وفي الختام؛ وبعد نقاشات مستفيضة بادر ” الرعيض” بشكر السفير على هذه الزيارة والبادرة؛ موجهاً من خلاله دعوة إلى رئيس غرفة تجارة قطر لزيارة ليبيا؛ ودعوة إلى رجال الأعمال القطريين لزيارة ليبيا والإطلاع على فرص الاستثمار والعمل فيها.