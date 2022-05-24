الحويج يحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين

العنوان – طرابلس

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارًا يحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

وشدد الحويج في قراره على أن تتولي مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفنيش العمالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات.

وأكد وزير الاقتصاد أنه يحظر على الأجانب ممارسة عمليات البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير.

وأوضح الحويج أنه يحظر عليهم استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.