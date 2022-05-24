الراجحي: عقيلة صالح يسعى للتشكيك بشرعية الرئاسي للقضاء على أي مبادرة قد يأتي بها

ليبيا – علق المحلل السياسي عبد السلام الراجحي على ما نتج عن المشاورات بين مجلسي النواب والدولة في مصر وردود الأفعال على هذه الجولة قائلًا: “لماذا إظهار التفاؤل والتكبير من حجم النجاح؟ مجلسي النواب والدولة يعرفون أنهم لو فشلوا ممكن يقوم الرئاسي وأي سلطة يتفق عليها الليبيين أن تتخذ مواقف وإجراءات استثنائية لإصدار قاعدة دستورية وقانون انتخابي دون مجلسي النواب والدولة، وسيرضى به المجتمع الدولي والشعب الليبي لإيجاد انتخابات” .

الراجحي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح وجماعته يتمحورون حول أن هناك تقدمًا وجهودًا واتفاقًا كبيرًا ومواقف وقوانين فقط لإطالة الوقت حتى يصل منتصف شهر 6 القادم ويعلن عقيلة إسقاطه للمجلس الرئاسي، وحينها يتم التشكيك في شرعية المجلس الرئاسي حتى يقضي عقيلة على أي حل ومبادرة يأتي بالمجلس الرئاسي.

وتابع: “مجلسا النواب والدولة، المفترض القاعدة الدستورية حسب ملتقى جنيف أن تكون جاهزة في مارس 2021، 14 شهرًا تم تعطيلنا لأنهم يقولون أنهم غير متفقين وعدم اتفاقهم هو للاستمرار في السلطة، أعضاء مجلسي النواب والدولة 98% منهم لو يترشحون مرة أخرى لن يفوزوا في الانتخابات، من يعرف أن الانتخابات ستقصيهم من المشهد والأموال والسلطة وسفريات وغيرها لن يفرطوا في هذا بسهولة”.

ولفت إلى أنه تم تجربة أعضاء المجلسين عشر السنوات، لكن دون الوصول إلى أي إنجاز، معتبرًا أن الدبيبة ليس ملاكًا، لأنه حتى هو يريد الاستمرار في السلطة، لكنه يريد انتخابات بالتالي يجب إحراجه وإسقاطه بانتخابات.

واختتم حديثه مبينًا أن قضية الحكومة الثالثة هي فكرة لاستمرار مجلسي النواب والدولة في السلطة. بحسب تعبيره.

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