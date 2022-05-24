غوتيريش يدعو لتجنب الانقسام الليبي والعودة للمسار الانتخابي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الفرقاء الليبيين باستئناف المسار الانتخابي الذي توقّف في ديسمبر، مشدداً أن الانتخابات باتت اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى، وذلك في تقرير رفعه مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي، حسب ما نشرته وكالة فرانس برس.

وأضاف غوتيريش في تقرير أرسله إلى مجلس الأمن، الإثنين، أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين لاستئناف المسار الانتخابي بأسرع ما يمكن.

ودعا غوتيريش جميع الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب تؤدي للانقسامات والنزاعات، وتهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف، حسب ما جاء في التقرير.

وجدد غوتيريش المطالبة بتجنّب الاضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي، والذي قد يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، كما أكد على ضرورة تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد.

يُذكر أن غوتيريش قد التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في 19 مايو الجاري، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استعرض الطرفان، الوضع الراهن وتطورات الأحداث في ليبيا.

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