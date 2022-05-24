سفير ألمانيا: الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح في ليبيا قضية مهمة وحاسمة لحفظ السلام

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت ” أن الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا يعتبر قضية مهمة وحاسمة لحفظ السلام في ليبيا وفي المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة له بموقع “توتير” أعرب فيها عن فخره بالمشاركة في ورشة العمل الخاصة بطرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، حيث تعتبر هذه القضية مهمة وحاسمة لحفظ السلام في ليبيا و في المنطقة.

وفي سياق متصل ، أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال ورشة العمل على ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار وإشار لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والتزامه بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم.

مشددآ ، على أهمية إقامة الورشة خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وشدد على أن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول ما بعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها.

كما أشاد اللافي بتجربة الأمم المتحدة في هذا الإطار لنجاح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين الذي وضعت له قواعد ونظم ومعايير لاستعادة الأمن في دول مابعد النزاع.