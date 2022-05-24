المجلس الأعلى للقضاء: انتخاب مجلس جديد برئاسة مفتاح القوي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء انتخاب مجلس جديد لمدة ثلاث سنوات يتكون من رئيس ونائبا له و (13) عضوا من إدارات ومحاكم الاستئناف على مستوى ليبيا.

ووفقا للعملية الانتخابية التي أعلن المجلس انها أجريت بمناسبة انتهاء عضوية المجلس السابق (19 20– 2022 م) فقد تم انتخاب أعضاء المجلس الجدد برئاسة المستشار ” مفتاح محمد القوي ” رئيس إدارة التفتيش عن الهيئات القضائية، والنائب العام ” الصديق أحمد الصور ” نائبا لرئيس المجلس.

وقد ضم المجلس في عضويته أعضاء من إدارات ومحاكم الاستئناف بالمدن الليبية (إدارة القضايا – إدارة القانون – إدارة المحاماة – محكمة استئناف طرابلس – طبرق – الخمس – البيضاء – الزاوية – سبها – جنوب طرابلس- مصراتة – بنغازي – غريان ) .