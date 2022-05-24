الكزة: ليبيا لن ترى الاستقرار في ظل وجود «حفتر وعقيله وباشاغا»

نفى عبدالحميد الكزة، عضو «لجنة عودة الأمانة للشعب» المستقيل، وجود صفقة مشبوهة وراء استقالته من اللجنة مع ثلاثة أخرين، نتيجة سياسية عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال الكزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حتي لا يفهم أحد أن استقالتي من لجنة عودة الأمانة لها أسباب تتعلق بأي صفقة كما يدعي ويروج المرجفين وغير الثابتين علي المبدأ”.

وأضاف الكزة:” أنني لست منهم تلك الفئة بل نحتقرهم وليست لهم قيمة عندي، فموقفي ثابت ولا يتزعزع”.

وتابع:” المعروف لدى العام والخاص والذي أصدع وأبوح به دائما، أن بلادنا لن تستقر ما دام موجود فيها حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي- وعقيله صالح- رئيس مجلس النواب- ومن معهم أمثال باشاغا- رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا- وصوان- محمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي، على حد زعمه.

وتقدم أربعة أعضاء وهم سامي الأطرش رئيس ما يعرف «المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، وفيروز النعاس، وعبدالرحمن قدوع، وعبدالحميد أحمد الكزة، باستقالة جماعية من «لجنة عودة الأمانة للشعب» اعتراضًا على سياسة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وجاء في نص الاستقالة الجماعية:”نتقدم باستقالة جماعية حرصًا منا على الحفاظ على مصداقيتنا أمام أبناء شعبنا الذين وضعوا ثقتهم فينا وبانتظار نتائج جهودنا فأنه لم يعد من المقبول الاستمرار في الارتباط بهذه اللجنة لقناعتنا الكاملة بأنه لا يمكن لها إذا ما استمر الحال على ما هو عليه تحقيق أيا من الأهداف التي رأيناها”.

وأضاف خطاب الاستقالة:” وعليه قد قررنا وبصفتنا كأعضاء في هذه اللجنة وضع حدا لقبولنا لمثل هذه المسؤولية وذلك باتخاذ الموقف الذي يمليه علينا ضميرنا بتقديم استقالتنا”.

وفي 14 مارس الماضي، أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، اقتراح أعضاء لجنة تنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» وقال إنهم «يمثلون التنوع السياسي والجغرافي الليبي».

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدبيبة في 21 فبراير الماضي، خطة من أربعة مسارات، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

ويرأس أشرف بلها، اللجنة، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل.