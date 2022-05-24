بلحاج: لا أحد يرضى أن تذهب أرواح الشباب في سبيل مشاريع وطموحات شخصية

ليبيا – قال عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة إن الانتماء للوطن من المفترض يعني تحمل التبعات ودفع ضريبة هذا الانتماء

بلحاج وفي كلمة له خلال لقاء جمعه مع عدد من أعيان ووجهاء مدينة العجيلات أضاف:”الفخر بالانتماء للوطن ليس كلمات، لكن أعتقد أن الجميع ينتمى منظومة اخلاقية خيرة فشعبنا على بساطته وقلة عدده لكن له تاريخ مشرف جدًا ،فوقف في وجه الإيطاليين بصورة مشرفة جدًا مع كل الظروف فلا مقارنة مع امكانيات ومستوى الغزاة من الناحية التعليمية والتقنية، لكن الليبيين سطروا تاريخ نتشرف بالانتماء اليه وهذه الخلفية التي ننطلق منها”.

وأردف:” أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه، التاريخ البطولي والجهادي للقبائل الليبية يعيد نفسه، وهو مايمثل الرابطة الحقيقية الي نلتقي فيه والدفاع عن الوطن عاشوا في ظل مكتسبات دفعوا ضريبتها الأجداد وحملوهم أمانة عظيمة أمانة الحفاظ على الوطن”.

وواصل حديثه :”الوطن ليس أرض ولا راية ولادستور وقيادة بل هو نحن بمختلف قبائلنا وأعراقنا وعشائرنا ومدننا وهذا ما يجمعنا ،ويجب أن ندوس على الخلاف السياسي فلا معنى للانتماء لشخص أو لفكرة في حال جاءت نقيض الانتماء الحقيقي للوطن”.

وأكمل:”هذا اللقاء تعبير عن الليبيين جميًعا بأن يعيشوا في ظل راحة واستقرار حباها الله بها”.

وأردف بلحاج:” الجنوب يعاني، فلا أحد يلوم أهل الجنوب على عدم بقائهم فيه، وهم لا يجدون الدواء في هذه الصحراء،هذا التشرذم والتشظي والتمزيق في الشأن السياسي والاجتماعي،فنحن مسؤولون عن قول الكلمة لتجمع على المساعدة في كل ما من شأنه شأنه التقريب فيما بيننا”.

واستطرد:” الخلاف الذي حدث الآن خلاف سياسي نتج عنه حروب وولد جيش هنا وجيش هناك،لا أحد يرضى أن تذهب أرواح الشباب في سبيل مشاريع وطموحات شخصية أو لأحد المعاول الأجنبية”.

وأضاف بلحاج:”نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى الرقي ببلادنا وتحسينه وخدمته، والرقي شيء إيجابي متقدم ،ونحن لانزال في خانة النهوض من أثار الحرب والتشرذم والفقد و التهجير ومأسي الحروب،وعلينا أن نوقف مثل هذه الأحداث ونرفع صوتنا عاليًا ونقول كلمة الخير، ونأمل أن تتكرر اللقاءات ولايمكن أن تنهض بلادنا بدون قاعدة أو أرضية قوامها المصالحة الوطنية الحقيقة وليس شعارات او لقاءات آنية”.

وختم زعيم الجماعة المقاتلة كلمته :”سنخطو خطوات عملية تقودنا إلى مشروع مصالحة وطنية حقيقية لنستفيد من تجربة الـ10 سنوات وعقد لقاءات لتقريب النفاهم وتفعيل المبادرات و الأعمال”.

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