وكالة نوفا: توجه وفد من المحققين إلى مصر للمشاركة في دورة تدريبية لمكافحة الإرهاب

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن توجه وفد من المحققين التابعين للنيابة العامة الليبية إلى مصر، للمشاركة في دورة تدريبية لمكافحة الإرهاب بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، برئاسة علي محمد البكوش رئيس دائرة التفتيش القضائي بمكتب المدعي العام، بحسب ما أوردته الوكالة .

وتُركز الدورة التدريبية على مناقشة التحديات وأفضل الممارسات في التحقيق بقضايا الإرهاب وتمويله، وآليات فرق التحقيق المصرية، وطرق استجواب المشتبه بهم، واستخدام الأدلة الرقمية في التحقيق في هذه الجرائم.

كما سيتم التركيز أيضآ ، على الإجراءات الاحترازية ضد الكيانات الإرهابية وتجميد ومصادرة الأموال والممتلكات.

ويشار الى أن الدورة التدريبية تأتي متابعة لعملية التعاون بين النائب العام المصري حمادة الصاوي، ونظيره الليبي الصديق الصور، على خلفية اجتماعهم الأخير في يوليو 2021 بمقر النيابة العامة بالعاصمة المصرية.