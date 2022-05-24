سبايكد تسلط الضوء على إخفاقات بريطانيا وفشلها في منع تفجير مانشستر أرينا الإرهابي

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “سبايكد” السياسية البريطانية الضوء على الدروس المستقاة من تفجير “مانشستر أرينا” الذي نفذه الإرهابي سلمان العبيدي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد أن مرور الذكرى السنوية لهذا التفجير الإرهابي يمثل تذكيرا صارخا بالمقدار الذي يجب أن يتغير إذا أرادت بريطانيا أن تتعامل مع تهديد الإرهاب الديني الذي كشف أي مدى أدى التصحيح السياسي إلى تقويض جهود المكافحة للنشاط الإرهابي.

ووفقا لحارس أمن صالة “مانشستر أرينا” “كايل لولر” الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما وقت التفجير الإرهابي فقد شعر بشيء سيء تجاه سلمان العبيدي لكنه لم يقترب منه خوفا من وصفه بالعنصرية رغم شكوكه الراسخة فيه ما قوض في النهاية قدرته على القيام بواجباته الأمنية بفعالية.

وبين التقرير أن سلطات الأمن البريطانية كان لديها الكثير من الاسباب للاشتباه ومنذ فترة طويلة بكون سلمان العبيدي يسلوك سلوكا إرهابيا وعنفا ضد النساء وتطرفا دينيا وكراهية للأديان الأخرى بخلاف الإسلام ما مثل بالمجمل فرصا ضائعة لمنع التفجير الإرهابي.

ترجمة المرصد – خاص

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