وليامز تناقش مع العابد خطط دمج عناصر التشكيلات المسلحة في سوق العمل

ناقشت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي الرضا العابد ” ، ملفات التعاون مع برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وقام الطرفان خلال الاجتماع الذي جرى أمس الاثنين، على هامش ورشة العمل المخصصة بوضع خطة لاستيعاب المقاتلين في مؤسسات الدولة التي تحتضنها مدينة طليطلة الإسبانية، مؤكدين على ضرورة التوجه قُدماً في دعم مؤسسات الدولة وإدماج الأفراد المنضوين بالتشكيلات المسلحة، في سوق العمل.

ومن الجدير بذكره ، أن ليبيا تشارك بوفد وزاري وعسكري في ورشة عمل حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في مدينة طليطلة بإسبانيا، والتي تهدف إلى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال والاستفادة منها.