الرقابة على الأغذية: رفض شحنة سمن نباتي قادمة من مصر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الإثنين، عن رفض شحنة سمن نباني نقي قادمة من مصر، تبين عدم مطابقتها للمواصفات.

جاء ذلك في بيان لمركز الرقابة عبر صفحته على «فيسبوك»، أفاد فيه ، بأن الشحنة مكونة من 3600 صفيحة (11 كجم)، من ماركة «جنة» تقوم بتصنيعها شركة العافية العالمية في جمهورية مصر العربية.

كما أشارت إلى أن الشحنة وصلت منفذ إمساعد البري في الحادي عشر من الشهر الجاري، ولكن جرى رفضها، نظرًا لأن «العينة غير محتفظة بخواصها من حيث الطعم واللون والرائحة وكذلك تضليل والتزييف والخداع لوجود صورة بقرة».