لفرض الأمن وحفظ الاستقرار.. اللواء 444 قتال يُداهم أوكار العصابات في بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال ، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، أمس الإثنين، عن مداهمة ستة أوكار تتخذها العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتهريب، في عملية واسعة بمدينة بني وليد وصفها بغير المسبوقة.

جاء ذلك في منشور للواء عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه : إن مفارزه انتشرت صباح الأثنين في كل مناطق مدينة بني وليد «وسط ترحيب أهالي المدينة ودعمهم للقضاء على الخارجين عن القانون».

كما أشار إلى إلقاء القبض على المدعو (م، ف، ا) والمطلوب في قضية قتل ارتكبها منذ سنوات، لافتا إلى أن هذه العمليات تستمر تباعاً لفرض الأمن وحفظ الاستقرار وبسط قوة الدولة ودعم مؤسساتها.