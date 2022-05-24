ضبط أطفال سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل في بنغازي

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة أطفالًا سرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل جيرانهم بمنطقة سيدي خليفة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى مركز شرطة سيدي خليفة ضد مجهول سرق أغراضًا من منزله ومصوغات ذهبية، ثم حرر مواطن آخر في المنطقة نفسها محضرًا بسرقة 1700 دينار من منزله وخاتم ذهب ودبلة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وعلى الفور، كلف فريقًا للبحث والتحري في هذه الوقائع، حيث توجه إلى موقع تلك الجرائم لجمع المعلومات وتنفيذ إيقافات مُفاجئة.

واشتبه الفريق في أحد الأشخاص خلال تلك الإيقافات؛ حيث جرى نقله إلى مركز الشرطة، وتبين أنه مواليد العام 2005، واعترف بسرقته منزل الشاكي الأول رفقة شخصين مواليد العامين 2002 و2007، إذ كان أحدهما معتاد الدخول إلى منزل الشاكي كونه جاره، واستغل خروج الأسرة إلى حفل زفاف لتنفيذ جريمتهم، كما أقر المتهم الأول بسرقة منزل الشاكي الثاني.

وضبط أعضاء التحريات المتهمين الآخرين، الذين اعترفا أيضًا بما نسب إليهم، وجرى إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة.