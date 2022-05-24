الهادي: المشري يحثنا على تذليل الصعاب التي تواجه «حوار القاهرة»

قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة الاستشاري محمد الهادي:” سلمنا رئيس المجلس خالد المشري ونائبيه، مساء أمس، الوثيقة الدستورية التي كانت نِتاجًا لاجتماعات الجولة الثانية بين لجنتي المسار الدستوري في القاهرة.

وأضاف الهادي، في تصريحات صحفية، أن المشري حث اللجنة على الاستمرار ومحاولة الحفاظ على هذا التقدم، والسعي لتذليل أي صعاب قد تعوق سير العملية خلال الجولات القادمة لتجنب العودة لحالة الانسداد.

ولفت إلى أن لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة ستعقد ورش عمل خلال الأيام القادمة مع أعضاء ورؤساء لجان المجلس، للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم بخصوص مخرجات مشاورات القاهرة.

وتابع:” ستعرض الوثيقة الدستورية على مجلس الدولة مجتمعا بشكل رسمي لاتخاذ القرار المناسب، وذلك في أول جلسة له، ولم نُبلَّغ بمكان الجولة الثالثة حتى الآن، لكن من المتوقع أن تعقد في القاهرة كالجولتين الأولى والثانية”.