اللافي: لا بد من خلق ثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية لإنجاح مهمة جمع السلاح 

ليبيا- شارك عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في ورشة عمل نظمتها الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد أن الورشة التي ساهمت البعثة الأممية في تنظيمها حضرها وزيرا الداخلية والعمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني وعلي العابد ورئيس أركان الرئاسي محمد الحداد وأعضاء لجنة الـ10 العسكرية عن المنطقة الغربية.

وأضاف البيان إن الورشة التي شارك فيها وكيل وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عمر كتي والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وسفراء عدد من الدول في ليبيا حملت عنوان “طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا”.

وشدد اللافي خلال الورشة على أهمية إقامتها خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا لأن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول ما بعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها مشيدا بتجربة الأمم المتحدة لإنجاح البرنامج الذي وضعت له قواعد ونظم ومعايير لاستعادة الأمن في هذه الدول.

وأكد اللافي ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح بالمنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم مستشهدا بجهود الرئاسي لبناء جسور ثقة بين المواطن والدولة عبر مشروع المصالحة الوطنية والتزامه بدعم التوافق بين الأطراف.

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