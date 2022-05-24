وزير الداخلية ونظيره الإسباني يبحثان تسهيل حصول المواطنين على التأشيرة

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على التأشيرة من سفارة إسبانيا لدى ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة العمل على إعادة القطع الأثرية المسروقة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة طليطلة بالممكلة الإسبانية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، والبرامج التدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية الليبية والاستفادة من الخبرات الإسبانية في هذا المجال، والاتفاق على إعداد مذكرة تعاون أمني مشترك في عديد المجالات الأمنية.

وقدم مازن الدعوة للوزير الإسباني لزيارة ليبيا ورحب الوزير الإسباني بهذه الدعوة معرباً على امتنانه وسعادته على هذا اللقاء.

وحضر اللقاء سفير ليبيا لدى اسبانيا وليد أبوعبدالله، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب عميد دكتور فتحي عون