أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية والخليج.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن موجة الحر ستشمل باقي المناطق غدًا الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة موئية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم، كما تسجل ارتفاعًا غدًا الأربعاء على معظم المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، وبين 33 و38 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي، في غات والمناطق المجاورة لها، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على معظم المناطق.