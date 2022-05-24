اشتعال النيران بشاحنة وقود في بنغازي والسائق ينقذ الموقف

العنوان – بنغازي

شهدت منطقة الفويهات في بنغازي صباح اليوم الثلاثاء اشتعال النيران في سيارة نقل وقود أثناء تزويد المحطة بالوقود.

وبحسب شهود عيان فقد اشتعلت النيران في الشاحنة عندما كانت تفرغ الوقود في المحطة ما دفع سائقها عبدالله المجبري تشغيل الاحنة والتحرك بها بعيدًا عن المحطة.

وأضاف الشهود أنه عندما خرج المجبري بالشاحنة كانت النيران تلتهمها وألسنتها تنتشر من جانبيها حيث طالت بعض سيارات المواطنين المتوقفة على جانب الطريق ما أدى إلى اشتعال التيران فيها.

وقرار السائق إخراج الشاحنة من محطة الوقود جاء خوفًا من تأزم الوضع بوصول النيران إلى خزانات الوقود الأرضية، إضافة إلى أن المحطة في منطقة مكتظة بالسكان.