المنفي والمشري داعمان للمسار الدستوري بهدف الوصول لحل نهائي للأزمة السياسية

ليبيا – تدارس رئيسا المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان آخر الملفات السياسية في البلاد وسبل تجاوز الأزمة الراهنة فيها.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أكد مناقشة الجانبين سبل الخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم وآخر ما توصلت إليه لجنتا مجلسي الدولة الاستشاري والنواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري.

وشدد المنفي والمشري على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها لإعادة الاستقرار للبلاد ودعم المسار الدستوري بهدف الوصول إلى حل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

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