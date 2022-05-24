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مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا.. الخميس المقبل

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة الوضع الأخير في ليبيا يوم الخميس المقبل في نيويورك.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة؛ فمن المقرر أن يقدم أعضاء مجلس الأمن أكثر من إحاطة بهذا الخصوص، تليها مشاورات، حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومن المقرر أن يقدم رئيس لجنة العقوبات في ليبيا إحاطة لأعضاء مجلس الأمن لاطلاعهم على آخر أنشطة اللجنة.

جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، صوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر تنتهي في أواخر يوليو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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