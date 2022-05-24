الهنقاري: على طلبة الجامعة والثانوي النزول إلى الميادين والقيام بثورة

حرّض محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، الطلاب الليبيين على النزول للشوارع والميادين والقيام بما سماه “ثورة طلابية” لإنقاذ الوطن.

وقال الهنقاري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الثورة الطلابية هي من تنقذ الوطن من السقوط”. بحسب كلامه

وأضاف “قم أيها الطالب الجامعي والثانوي إلى الميادين دافع عن مستقبلك ضد العجائز السياسين والعسكرين المتشبثين بالسلطة الفاشلين سبب دمار مستقبلكم”. على حد زعمه.

وختم موضحًا “أين اتحاد الطلبة العاجز. وأين الطلبة النائمين”. بحسب وصفه.