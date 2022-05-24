المشري يتدارس مع الحافي توافقات مجلسي الدولة الاستشاري والنواب بالقاهرة

ليبيا- بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي عددا من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية.

بيان صحفي صدر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن المشري تأكيده على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبت فيها مؤكدا في ذات السياق على الدور الهام للسلك القضائي في خدمة البلاد.

وتدارس الجانبان ما توصلت إليه لجنتا مجلسي الدولة والنواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية