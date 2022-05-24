بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية والخليج ويشمل باقي مناطق ليبيا يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة موئية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم، كما تسجل ارتفاعًا غدًا الأربعاء على معظم المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، وبين 33 و38 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي، في غات والمناطق المجاورة لها.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على معظم المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من الغد.