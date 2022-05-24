أردوغان: الأوروبيون يتغنون بنجاحات طائراتنا المسيرة في أوكرانيا وينتقدون اجراءاتنا في ليبيا وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بعض الدول الأوروبية انتقدت في السابق إجراءات بلاده في ليبيا وسوريا.

أردوغان وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية رأى أن سياسة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تعود بالنفع على تركيا والحلف ما لم تُراعَ الحساسيات الأمنية.

وانتقد أردوغان ازدواجية المعايير لدى بعض الدول الأوروبية قائلًا: الذين يتحدثون باستمرار عن القانون والعدالة والقيم الديمقراطية في لقاءاتهم معنا لم يخجلوا من استضافة القتلة الدمويين.

وأردف: اليوم يتغنون بنجاحات طائراتنا المسلحة بدون طيار في أوكرانيا، لكن بالأمس كانوا يصفونها بأنها آلات قتل لدورها في حرب قره باغ، اليوم تراهم يشيدون بدور تركيا في الناتو، لكنهم بالأمس كانوا ينتقدون إجراءات بلادنا في ليبيا وسوريا.

وشدد أردوغان على ضرورة الحفاظ على تضامن الناتو بأعلى مستوى، داعيًا إلى وجوب دعم تركيا في كفاحها ضد الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها، على حد قوله.