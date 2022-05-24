النعّاس: الإخوان جماعة مجاهدة قدمت خدمات جليلة للمسلمين

وصف محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، جماعة الإخوان بـ “المجاهدة” التي قدمت خدمات جليلة للمسلمين، على حد زعمه.

وقال “النعاس” في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أنا من الذين قرؤا أدبيات وتاريخ جماعة الإخوان المسلمين قراءة جيدة، وأعرف جيدا ما قدمه دعاتها وعلمائها وفقهائها وأدباؤها من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين وما قام به مفكروها من تجديد وإصلاح للخطاب والفكر الإسلامي”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “ويعتصرني ألم وحزن عميقين جدا عندما أرى رجالا مثل صوان والمشري وكثيرا من عناصر حزب العدالة والبناء الذين زعموا يوما ما أنهم من منتسبى هذه الجماعة المجاهدة، وأثبتوا من خلال تصرفاتهم فيما بعد أنهم لا يتخذون من القواعد الأصولية للإسلام مرجعا لأفعالهم ، فضاعوا وضيعوا حزبهم، وأساءوا إلى جماعة الإخوان المسلمين المجاهدة”.

وتعمد النعاس تجاهل الإرهاب الذي قامت به تلك الجماعة في ليبيا ومصر، مواصلًا مزاعمه قائلًا إن عشرات الآلاف من منتسبي وقادة تلك الجماعة في غياهب سجون من وصفه بـ “السفاح عبد الفتاح السيسي” منذ تسع سنوات؛ ولم “يعطوا الدنية فى دينهم، ولم يبدلوا آخرتهم بدنياهم”. بحسب زعمه.