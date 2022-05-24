المنفي: داعمون لكل ما من شأنه جذب المستثمرين إلى ليبيا للنهوض باقتصادها

ليبيا- قدم رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي إحاطة عمل بشأن مشاركة خارجية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أكد أن الإحاطة تمحورت حول مشاركة ليبيا في معرض “إكسبو دبي 2020” وفيه دعا اللموشي المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في ليبيا لما تتمتع من مقومات محفزة ومشجعة لذلك وجاذبة للمستثمرين وللجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار.

وأكد اللموشي العمل على توفير بيئة مناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساعدة في تفعيل الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية في كل المناطق بتنفيذ مشاريع استثمارية تحقق التنوع بالاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب بمختلف المجالات.

وأشاد المنفي بجهود الهيئة في إطار جذب المستثمرين للعمل في ليبيا لما تتمتع به البلاد من موقع جغرافي هام باعتبارها بوابة إفريقيا وتربطها بأوروبا ودول العالم موكدا دعم الرئاسي لجهودها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في دعم الاقتصاد الوطني.

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