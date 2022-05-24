رفع دعوى جنائية ضد مرتكبي الهجمات المسلحة بمصراتة وتمنهنت والفقهاء

قررت النيابة العامة رفع دعوى جنائية في مواجهة مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين بمجمع محاكم مصراتة، ونقاط تمركز العناصر الأمنية في تمنهنت والفقهاء.

وأكمل وكيل النيابة العامة إجراءات التحقيق الابتدائي المتعلق بانضمام سبعة متهمين إلى تنظيم داعش، وقيامهم بأنشطة مسلحة وأعمال عنف هدفها الإضرار بالدولة، والسلم الاجتماعي، والعمل على استبدال شكل الحكم، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وأشارت نتائج التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين أفعالاً تخريبية، وقتل أربعة من العاملين في مجمع المحاكم بمصراتة، والشروع في قتل 38 آخرين. بالإضافة إلى ارتكاب أحد المتهمين جريمة قتل 13 شخصًا، والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية بمنطقتي تمنهنت، والفقهاء.

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