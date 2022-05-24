الحبيب: لو تنازلت الجموع عن الجلوس في المقاهي وترجلت للميادين لسطرت حلاوة التغيير

رأى وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن حجم الوقت والجهد والجدال والنقد الذي تنفقه جموع جالسة على كراسي المقاهي كاف لتدوين موسوعة عن الحياة الهاربة وضياع معنى العيش وغايته، على حد قوله.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حجم الوقت والجهد والجدال والنقد الرياضي والسياسي الذي تنفقه جموع جالسة على كراسي المقاهي كاف لتدوين موسوعة عن الحياة الهاربة وضياع معنى العيش وغايته”، بحسب تعبيره.

وأضاف “هذه الجموع لو تنازلت عن ساعة واحدة وترجلت نحو الميادين لسطرت بمرار كلامها حلاوة التغيير وكفت عن قراءة الفناجين وتلاوة الأنين”، وفقا لتعبيره.