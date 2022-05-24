حرس السواحل ينقذ 500 مهاجر خلال 9 عمليات

تمكنت دوريات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 500 مهاجر غير شرعيين في تسع عمليات ناجحة على طول الساحل.

يأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين، حسب بيان رئاسة أركان القوات البحرية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة، وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.