الدبيبة يشيد بشجاعة سائق شاحنة الوقود ويوجه بتعويض أصحاب الضرر

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة له على حسابه بالتويتر اليوم الثلاثاء معلقاً على الحريق الذي إندلع في محطة الوقود بشارع الببسي في بنغازي “‏نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود “المالطي” في ‎بنغازي.

وتابع الدبيبة ” بالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية. حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه.وكلفت وزارة الحكم المحلي لحصر الاضرار. وتقييمها لتعويض اصحابها”.

وفي سياق متصل إندلع حريق هائل اليوم الثلاثاء في محطة وقود شارع الببسي والمعروفة. بمحطة وقود المالطي بمدينة بنغازي في ساعات الصباح الأولى.

وأفاد شهود عيان أن الحريق ناتج عن الشاحنة التي كانت قد بدأت بالفعل في تفريغ شحنتها. بالمحطة ولم يعرف بعد السبب الفعلي وراء إندلاع الحريق.

هذا وبينت إحدى الفيدوهات الشاحنة وقد إندلعت فيها النيران من الخلف وشوهد سائقها. ويدعى عبد الله المجبري وهو يقودها مسرعا بعيدا عن المحطة.

كما بينت الفيدوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي إشتعال النار بسياراتين. بالقرب من المحطة ومحاولات المواطنين إطفاء الحريق بهما.