لتغطية النقص المحلي.. غرفة التجارة والصناعة تحدد الدول لاستيراد أضاحي العيد منها

كشف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا بو ختال، عن توجه غرفة التجارة والصناعة لتحديد الدول لاستيراد الأغنام منها لتغطية النقص في الإنتاج المحلي في عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

بو ختال وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن فرق التفتيش الصحي بالمركز بالتعاون مع الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة ستتجه إلى السودان وجيبوتي وأذربيجان ومنغوليا للكشف عن الأغنام الموردة من حيث الوزن والعمر والخلو من الأمراض، والخضوع للاشتراطات الليبية.

وبيّن بو ختال أن هذه الخطوة جاءت للتخفيف على المواطن، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج الحيواني في دول مثل رومانيا وإسبانيا وأستراليا، إضافة لارتفاع سعر الشحن من هذه الدول إلى ليبيا.