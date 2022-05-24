فيروز النعاس عن «استقالتها من لجنة الدبيبة»: لا عمل حقيقي لها وليست جادة

بررت القيادية بحزب الجبهة الوطنية ” فيروز النعاس ” استقالتها من عضوية لجنة الدبيبة لقوانين الانتخابات، لأنها “لجنة لا عمل حقيقي لها وليست جادة”.

وقالت النعاس في تصريح صحفي؛ إنها ترفض أن يتم استغلال اسمها في طرح أفكار أو رؤى لم تشارك في وضعها أو حتى مناقشتها، مضيفة: “استقلت لعدم تعديل قرار تشكيل اللجنة، وعدم جدية أعضاء اللجنة في العمل”.

وأردفت؛ ” طوال هذه المدة لم تعقد اللجنة إلا 5 اجتماعات اثنان منهما تشاورية لعدم اكتمال النصاب”، لافتة إلى أنه “كان المطلوب فقط من الحكومة هو الدعم اللوجستي اللازم لعمل اللجنة”.

وأكملت النعاس موضحة أنها استقالت “لعدم توفير الدعم اللوجستي الذي وعدت به الحكومة وعدم اعتماد المبادئ الحاكمة لعمل اللجنة”، مستطردة أنها استقالت أيضًا “لعدم مناقشة خطة وهيكلية العمل المقترحة”.

وأشارت إلى أنه ” تم الإعلان عن مقترح يخص الانتخابات باسم اللجنة لم يتم طرحه أو مناقشته في اللجنة بأي شكل”، مردفة أنه تم أيضًا الإعلان عن “حوارات باسم اللجنة ولا علم لنا بها إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابعت النعاس؛ “قبلت العمل في اللجنة لهدف واضح ومحدد وهو مساعدة الحكومة لتحقيق مطلب الذهاب للانتخابات البرلمانية”، مواصلة توضيح موقفها بأنها “قبلت العمل باللجنة للتخلص من مجلسي النواب والدولة ومن ثم الاستفتاء على الدستور وبعدها انتخابات وفق ما يقره الشعب في الدستور”.

وختمت فيروز النعاس موضحة أنه ” لم يكن قرار تشكيل اللجنة كما اتفقنا وطالبنا بتعديله ولم يتحقق ذلك حتى اليوم”.