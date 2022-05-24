الكهرباء تحذر المواطنين من البناء قرب مسارات خطوط الضغط العالي

حذرت الشركة العامة للكهرباء المواطنين من البناء تحت أو بالقرب من مسارات خطوط الضغط العالي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن البناء تحت أو بالقرب من مسارات خطوط الضغط العالي يشكل أكبر عائق أمام الشركة العامة للكهرباء في الحفاظ على مكونات الشبكة ويعيق أعمال فرق الصيانة والتنظيف الدوري لتلك الخطوط، كما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وكذلك للمساءلة القانونية.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن المسافة القانونية الآمنة للبناء تقدر بـ 20 متر من وسط البرج يمينأ ويسارأ.