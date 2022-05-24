الدبيبة يشيد بشجاعة سائق شاحنة الوقود التي احترقت في بنغازي ويكلف بالتعويض

العنوان – بنغازي

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بشجاعة سائق شاحنة الوقود التي اشتعلت فيها النيران في مدينة بنغازي.

وقال الدبيبة عبر حسابه على “فيسبوك” :”نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود “المالطي” في بنغازي”.

وأضاف رئيس الحكومة :”بالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه”.

وتابع الدبيبة في منشوره :”كلفت وزارة الحكم المحلي لحصر الأضرار وتقييمها لتعويض أصحابها”.

وشهدت منطقة الفويهات في بنغازي صباح اليوم الثلاثاء اشتعال النيران في شاحنة نقل وقود أثناء تزويد المحطة بالوقود.

وبحسب شهود عيان فقد اشتعلت النيران في الشاحنة عندما كانت تفرغ الوقود في المحطة ما دفع سائقها عبدالله المجبري تشغيل الشاحنة والتحرك بها بعيدًا عن المحطة.

وأضاف الشهود أنه عندما خرج المجبري بالشاحنة كانت النيران تلتهمها وألسنتها تنتشر من جانبيها حيث طالت بعض سيارات المواطنين المتوقفة على جانب الطريق ما أدى إلى اشتعال التيران فيها.

وقرار السائق إخراج الشاحنة من محطة الوقود جاء خوفًا من تأزم الوضع بوصول النيران إلى خزانات الوقود الأرضية، إضافة إلى أن المحطة في منطقة مكتظة بالسكان.