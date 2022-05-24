تقديم مساعدات غذائية لـ 100 لاجئ وطالب لجوء في عين زارة

أعلنت مفوضية اللاجئين عن تقديم مساعدات مالية ومواد غذائية الطارئة إلى حوالي 100 لاجئ وطالب لجوء بعد احتجازهم داخل مركز عين زارة، دون مراجعة قضائية، الاثنين.

ومن المقرر أن يتم إمداد 99 فردًا بمواد إغاثة أساسية أخرى، بحسب ما أعلنته المنظمة.

يأتي ذلك بينما تواصل المفوضية العمل بشكل مكثف مع السلطات الليبية، بما في ذلك مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز مكافحة الهجرة؛ من أجل إطلاق سراح جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، وخاصة الحالات التي تحتاج إلى الرعاية بصورة أكبر.

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