طرابلس 24 مايو 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية

الملخص العام

ارتفاع في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية والخليج ويشمل باقي مناطق ليبيا يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية بوجه عام.

والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ وتصل علي أبونجيم (40) مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، ومابين (33 – 38 ) مْ على باقي المناطق، وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ).

والرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية بوجه عام.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38)مْ، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.

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