الارصاد: اجواء صيفية ساخنة… وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 24/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون صيفية على اغلب المناطق خاصة المناطق الغربية والخليج مع ارتفاع تدريجي في دجرات الحرارة ليشمل هذا الارتفاع باقي مناطق ليبيا يوم الغد. بينما تبقى الاجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي.

حيث تتراوح درجات الحرارة على الساحل ما بين 30-35مْ، وعلى مناطق الوسط والدواخل ما بين 36-41مْ.

ومن المتوقع ان تتراجع درجات الحرارة تدريجياً بداية من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي. والله اعــــــــــلم.