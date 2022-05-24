صنع الله يؤكد دعم معهد النفط الليبي

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، استمرار دعم المؤسسة الكامل لمعهد النفط الليبي ليتسنى له تغطية كافة البحوث العلمية المساندة للصناعة النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء مع رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي المكلف كمال المنتصر، وعضو لجنة الإدارة بالمعهد ربيعة مقيق.

وأكد صنع الله خلال اللقاء الذي جرى بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة بطرابلس، أن إدارة المؤسسة تعي تماما أهمية البحوث والفائدة التي تعود بها على القطاع، كما حث إدارة المعهد على استغلال الإمكانات البشرية الزاخرة التي يمتلكها، وإعطاء فرصة للشباب الذي يمتلك القدرة على إنجاز الأعمال، والعمل على بناء القدرات الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للمعهد، والمشكلات والعراقيل التي تواجهه، وأهمها حاجته إلى بعض الأجهزة والمعدات لإنجاز البحوث والدراسات العلمية، وتغطية احتياجات سوق النفط الليبي.

وقدّمت إدارة المعهد جملة من المقترحات لحل مشكلات المعهد، أبرزها التوسع المكاني للمعهد، مؤكدين التزامهم بتنفيذ قرارات إدارة المؤسسة، وتحديدًا المتعلقة بتوطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة وعلوم الأرض.