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مشاورات ليبية باكستانية لتبادل زيارات رجال الأعمال بين البلدين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع السفير الباكستاني لدى ليبيا رشاد جاويد؛ استئناف الرحلات الجوية والتنسيق لتبادل زيارات رجال الأعمال بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير جاويد إلى مقر الغرفة، بحضور عضو مجلس الإدارة ناصر معيقل ومندوب عن وزارة الخارجية وعدد من رجال الأعمال.

وخلص اللقاء إلى تأكيد أهمية الاستفادة من الطاقة البشرية المؤهلة لدولة باكستان في مجالات البناء والصحة، وتقنية المعلومات، والتي يمكن الاستفادة منها في تبادل الخبرات والتدريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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