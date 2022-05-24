بلدية بنغازي تؤكد عملها على حصر أضرار حادثة احتراق شاحنة الوقود والتعويض | أخبار ليبيا 24

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أعلنت بلدية بنغازي اليوم الثلاثاء. أنها تعمل على حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض عقب حادثة احتراق شاحنة الوقود في المدينة.

وأكدت البلدية أنها العمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن السلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصاً على عدم تكرار ماحدث .

وقالت بلدية بنغازي عبر حسابها على “فيسبوك” :”نحمد الله على سلامة المواطنين من حادث اشتعال شاحنة الوقود أثناء تفريغ حُمولتها بمحطة وقود “المالطي ” في منطقة الفويهاب”.

وتابعت البلدية :”الشكر التقدير لشجاعة سائق الشاحنة الذي جنب المنطقة المُحيطة بمحطة الوقود كارثة كانت من المُمكن أن تحدث”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قال في تغريدة له على حسابه في “تويتر” اليوم الثلاثاء معلقاً على الحريق الذي اندلع في محطة الوقود بشارع الببسي في بنغازي “‏نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود “المالطي””..

وتابع الدبيبة ” بالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية. حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه. وكلفت وزارة الحكم المحلي لحصر الاضرار. وتقييمها لتعويض اصحابها”.