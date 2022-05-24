حويلي: اقتراح المشري بتشكيل حكومة مصغرة أمر “شخصي”

اعتبر عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي، أن اقتراح المشري بتشكيل حكومة مصغرة أمر “شخصي” لم يناقشه أو يقره المجلس.

وقال حويلي في تصريح صحفي: لا أعلم ما سيحدث بشأن تشكيل حكومة مصغرة وهذا يعتمد على الظروف، مردفَا: لم نتحدث في القاهرة عن أي حكومة جديدة، وما تحدثنا عنه هو إنجاز الوثيقة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأضاف: حكومة طرابلس غير مسيطرة على كل ليبيا ولا يمكنها إجراء الانتخابات، مضيفًا أنه لا توجد رؤية موحدة بشأن المواد الخلافية حتى داخل الوفد الواحد، وسنخوض فيها في الجلسة القادمة.

وتابع: أنه تم وضع آلية لحلحلة المواد التي لم نتفق عليها أو التي لم نناقشها، وبدأنا بالمواد التي يمكن التوافق بشأنها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جلسة كاملة لتحديد المقترحات بشأن المواد الخلافية ويناقشها كل فريق على حدة حتى نطلع برأيين فقط ونذهب بهما إلى المجلسين.

وأوضح أنه تم الاستقرار على أن تبقى الأمور مستترة حتى تنتهي الاجتماعات وتصدر نتائجها رسميًا، مردفًا أنه يأمل أن تسفر اجتماعات القاهرة عن توافق حول وثيقة دستورية ووصلنا إلى التوافق بنسبة 70%”.

وختم حويلي قائلًا: حتى هذه اللحظة الأجواء مطمئنة ويمكن التوصل إلى توافق.