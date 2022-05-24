أمن بنغازي: القبض على 3 شباب سرقوا مصوغات ذهبية من منازل جيرانهم

أعلن مركز شرطة سيدي خليفة، التابع لمديرية أمن بنغازي، إلقاء القبض على مجموعة 3 شباب قاموا بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منازل جيرانهم بمنطقة سيدي خليفة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “استجابةً لشكوى تقدم بها أحد المواطنين لمركز شُرطة سيدي خليفة ضد مجهول قام بسرقة أغراض من منزله ومصوغات ذهبية «3 أساور ذهبية (حدايد)» وشكوى مواطن آخر أبلغ عن سرقة منزله بمنطقة سيدي خليفة وسرقة مبلغ مالي وقدره 1700دينار وخاتم ذهب ودبلة”.

وتابع البيان؛ “على الفور أصدر رئيس المركز تعليماته بتشكيل فريق للبحث والتحري في هذه الوقائع حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس وحدة التحقيق والتحريات للأماكن التي وقعت بها عمليات السرقة للتحري وجمع المعلومات وتمشيط الاختصاص وإجراء الاستيقافات المُفاجئة”.

وأردف البيان؛ “وعند قيامهم بالاستيقاف تم الاشتباه بأحد الأشخاص وتم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م من مواليد 2005، واعترف بسرقته لمنزل الشاكي الأول وكان برفقة شخصين الأول يُدعى أ.ع من مواليد 2002 والثاني ع.ع من مواليد 2007 حيث قام الأخير بسرقة مفتاح منزل الشاكي كونه جاره ومُعتاد على الدخول إلى منزلهم واستغلوا خروج أصحاب المنزل إلى حفل زفاف وتمكنوا من سرقة أساور ذهبية وبيعها لمحل بسوق زمزم بمبلغ 6550 دينار ليبي”.

وأكمل البيان؛ أن أحد المتهمين “اعترف بسرقة منزل الشاكي الثاني وقيامهم بسرقة مبلغ مالي 1700 دينار وخاتم ذهب ودبلة”.

وختم البيان موضحًا أن “أعضاء التحريات توجهوا إلى مكان الواقعة وتم ضبط كل من المدعو ع.ع من مواليد 2007 والمدعو أ.ع بالقرب من مكان الواقعة وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة”.